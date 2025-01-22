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Paul Kagame, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Paul Kagame, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Ziyarette liderler, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için atılacak adımları ele alacak.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ruanda Devlet Başkanı Kagame'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

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Ziyaretin, Türkiye ve Ruanda arasında cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilecek ilk resmi ziyaret olduğunu bildiren Altun, "Görüşmelerde, ikili münasebetlerin güçlendirilmesi konusunda atılacak adımların yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

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