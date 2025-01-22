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Trabzonspor, Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'in 23 yaşındaki forveti Danylo Sikan'ı 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Bu bedeli 5 taksitle ödeyecek olan bordo-mavililer, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Ukraynalı golcüye yıllık 1 milyon euro verecek.

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Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk transferini yaptı. Bordo-mavililer, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'te forma giyen 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan'ı kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Trabzonspor, Danylo Sikan için Shakhtar Donetsk'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Karadeniz ekibi, bu ödemeyi 5 taksitte yapacak. Sikan ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanırken, Ukraynalı golcü bu sezon 500 bin euro diğer sezonlarda ise yıllık 1 milyon euro kazanacak.

PERFORMANSI

Shakhtar'da bu sezon 18 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Kariyerinde 153 maça çıkan Danylo Sikan 36 kez gol sevinci yaşarekn, 14 de asist yaptı.

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