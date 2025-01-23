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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı yolladı.

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Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasının acısı sürerken İran'dan, Türkiye'ye başsağlığı mesajı geldi.

PEZEŞKİYAN'DAN, ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 79 kişinin hayatını kaybetmesi ve 51 kişinin yaralanması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a resmi yolladığı resmi taziye mesajında Türkiye ve Türk halkına başsağlığı diledi.

'TÜRK MİLLETİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ BİLDİRİYORUM'

Pezeşkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında ​​şunları kaydetti:

"Bolu şehrinde bir otelde çıkan ve onlarca vatandaşın ve ziyaretçinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan yangından dolayı büyük üzüntü duymaktayım. Bu sebeple zatıalinize, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileklerimi bildiriyor; bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum."

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