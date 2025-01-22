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Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği otel yıkılacak

Bolu Kartalkaya'da 79 kişinin hayatını kaybettiği otel yıkılacak

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, 79 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki otelin ağır hasarlı olarak tespit edildiğini ve muhtemelen yıkım kararı alınacağını belirtti.

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Bolu Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi. Yangın soruşturmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı.

İlgili soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.

"OTEL YIKILACAK"

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, bölgedeki gelişmelere ilişkin son bilgileri paylaştı:

Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan oteli incelemek üzere ekipler geldi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekipler binayı incelediler. Ön rapor ortaya çıktı. O ön raporda binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi bu yangın faciasından sonra. Bina ağır hasarlı olarak tespit edildi ve muhtemelen yıkılacak.

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