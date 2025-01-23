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Ümraniye'de benzin istasyonunda yangın

Ümraniye'de benzin istasyonunda yangın

İstanbul Ümraniye'de benzin istasyonun market kısımında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunun market kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede marketin üst katını sardı.

İhbar üzerine, benzin istasyonuna itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin da yardımıyla, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın, benzin pompalarının olduğu alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

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