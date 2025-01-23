Tanju Özcan'dan Kartalkaya faciası için Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a canlı yayın çağrısı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, facianın yaşandığı Kartalkaya'daki otelin yetkileri dışında olduğunu belirterek, "Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait." dedi. Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a canlı yayın çağrısı yaptı.

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Bolu Kartalkaya'daki otel yangının hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Kahreden olaya iliki soruşturma devam ederken gözaltı sayısı 11 oldu.

Facianın sorumluluğu üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasında denetim tartışması yaşanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise denetimin belediyeye ait olduğunu söyledi.

Belediye ilgili birimleri uyarmadı mı?

Belediyeye aralık ayında yangın için yeterlilik belgesi için başvuran ancak denetimler sonucu belgeyi alamayan otel yönetiminin, dilekçenin iptal başvurusuna belediyenin onay vermesi ve ilgili makamları bilgilendirmemesi bir başka tartışma konusu oldu.

Tüm bunların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, söz konusu iddialara yanıt vermek amacıyla Halk TV canlı yayınına katıldı.

"Mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok"

Özcan şunları söyledi:

"Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum. Çok yorgunum, çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm, çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım, çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla. Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum. Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan.

Bolu bir büyükşehir değil, defalarca bunu anlattım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada 9 tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok."

Bakan Ersoy'a canlı yayın çağrısı

Özcan, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a canlı yayın çağrısı yaptı.

Özcan, "İstediği kanalda, yandaş bir televizyonda canlı yayına katılalım. Sorumlu kimse istifa etsin. O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "Turizm Bakanlığı'nın bu tür işletmeleri denetleyen genel müdürlüğünün başındaki Genel Müdür Neşe Çıldık, Sayın Bakan'ın şirketi ETS Tur'un eski çalışanı" dedi.