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Bursa'da gece kulübü çalışanlarına silanhlı saldırı

Bursa'da gece kulübü çalışanlarına silanhlı saldırı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece kulübü çalışanı 3 kişi, silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çalışan Serkan Varsavaş, Cihan Doğru ve Barış Kızıltaş, mekan dışında bekledikleri sırada kimliği belirnemeyen kasklı bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli, saldırının ardından motosikletiyle kaçarken Serkan Varsavaş sırtından, Cihan Doğru sol bacağından, Barış Kızıltaş boynundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Serkan Varsavaş ile Barış Kızıltaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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