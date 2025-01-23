Yazar Fuat Uğur 'Ümit Özdağ İsrail projesi' dedi olay oldu

Yazar Fuat Uğur, Ümit Özdağ'ın İsrail'e 7 kez gittiğini 4'ünün gizli olduğunu iddia eden Doğu Perinçek'in sözlerine yazısında yer verdi. Özdağ'ın Suriyelilere yönelik söylemlerine değinen Uğur, "İsrail böyle projeleri devreye sokarak düşman gördüğü ülkeleri içeriden çökertmeyi hedefler." dedi.

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Soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, savcılığın nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Tutuklanma gerekçesi

Ümit Özdağ'ın 2020-2024 yıllarında sosyal medya hesabından yayınladığı 11 paylaşıma yer verilen sevk yazısında, Özdağ'ın farklı tarihlerde çeşitli kamu kurumlarınca yalanlanan paylaşımlarının, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği anlatıldı.

Sevk yazısında, şüphelinin genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahir kişiler tarafından sosyal platformlarda yapılan paylaşımların, 30 Haziran ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında Kayseri'de meydana gelen ve 25 emniyet ile 1 itfaiye personelinin yaralandığı toplumsal olaylara katılanları etkilediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Yazar Fuat Uğur, Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili tv100'deki "Devlet’in MINTIKA TEMİZLİĞİ ve bir İsrail projesi" başlıklı yazısında ağır iddialarda bulundu.

Uğur, "Bu tür projelerin hedefi bellidir. Türkiye’de ya da diğer ülkelerde uygulanan yöntemler birbirine benzer. İsrail böyle projeleri devreye sokarak düşman gördüğü ülkeleri içeriden çökertmeyi hedefler." dedi.

İsrail'in bölgede kendisine tehdit olarak gördüğü Türkiye'yi iç savaş ile yıpratmak amacı taşıdığını yazan Uğur, şu ifadelere yer verdi:

"MOSSAD ile görüştüğünü inkar etmedi"

"Hedef belliydi. Türkiye’de milyonlarca sığınmacı vardı ve ülkemizin yumuşak karnı olarak deşilmeli, bol bol yalanlarla kanatılmalıydı. Üstelik seçilen kişi bunun eğitimini alarak, iç savaş çıkarma uzmanı olarak formatlanmış biriydi.

Yapılacak ilk iş yalanlardı. Evet, her ırkçı siyasetçinin amacı halkı sığınmacılara karşı kışkırtmak, sığınmacıların bir tehdit unsuru olduğu hezeyanını yaymak ve VATANDAŞA TANINMAYAN HAK VE HİZMETLER SANKİ SIĞINMACILARA TANINIYORMUŞ GİBİ BİR ALGI YARATMAK için kullandığı yalanlarla dolu olan listedir.

En son Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Özdağ’ın bu niyetini deşifre eden bir konuşma yaparak, onun 7 kez İsrail’e gittiğini ve bu gidişlerinin dördünün gizli olduğunu anlattı. Zaten Ümit Özdağ da İsrail’e gidip MOSSAD ile görüştüğünü inkâr etmedi."