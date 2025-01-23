Ticaret Bakanlığı geçen yıl yapılan denetimlerde 91,6 milyar lira ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı müfettişlerince 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 91,6 milyar lira vergi ve idari para cezası kesildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hızlı ve kolay ticaret anlayışıyla Bakanlıkça sunulan kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasını teminen, rehberlik, teftiş ve denetim çalışmaları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2024'te de etkin bir şekilde yürütüldü.

Bu çerçevede, gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin geçen yıl sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, 1562 rapor düzenlendi. Raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespitiyle 4,6 milyar lira vergi tahakkuku ve 82,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulandı, toplam 86,7 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

Söz konusu yıldaki sonradan kontrol denetimleriyle, yükümlülerce yapılan gümrük işlemlerinin geçmişe dönük incelenmesiyle, eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin sonradan kontrolü gerçekleştirildi.

250 firmanın gümrük işlemleri denetlendi

Otomotiv, tüketici elektroniği, tekstil, gıda, makine, kozmetik ve oyuncak sektörleri başta olmak üzere, 17 farklı sektörde faaliyet gösteren 200 firmanın planlı sonradan ve muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50 firmanın plan dışı sonradan kontrol denetimi yapıldı, bu kapsamda toplam 250 firmanın gümrük işlemleri denetime alındı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimleri neticesinde, 399,5 milyon lira tutarında vergi tahakkuku, 1,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulanması sağlanarak toplam 1,5 milyar lira tutarında kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

Fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi suretiyle, adil iç piyasanın tesisi amacıyla, sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimlere de hız kesmeden devam edildi. Bu kapsamda otomotiv, hazır beton/çimento, özel okullar, tavukçuluk, yumurta, zincir market ve alışveriş merkezleri, sebze-meyve ticareti, ekmek, süt, fındık, Antep fıstığı, ambalajlı su ürünleri, yemek kartları başta olmak üzere önemli sektörlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca denetimler yapıldı. Denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara istinaden, firmalara 112,8 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Geçen yıl firmaların mevzuata uyum durumlarının kontrolüyle, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve bilinçlendirmek maksadıyla, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, finansal kuruluşlar, abonelik hizmeti, taksitle satış, mesafeli satışlar, devre tatil, ön ödemeli konut satışları, iş yeri dışında satışlar, satış sonrası hizmetler ve paket tur sektörleri denetlendi. Denetimlerde tüketici mağduriyetine yol açan uygulama ve işlemleri nedeniyle firmalara toplam 3,5 milyar lira idari para cezası kesildi.

İnceleme ve denetimlere "azami hassasiyetle" devam edilecek

Ticaret Bakanlığı faaliyet alanı çerçevesinde, denetimsiz alan bırakılmaması hedefini esas alan anlayışla, hizmet sunum kapasitesinin genişletilmesi, vergi kaybının, kaçakçılığın, kayıt dışı ekonominin, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi ve tüketicinin korunması gibi vatandaşların günlük yaşamlarını ve adil rekabet ortamının sağlanmasını doğrudan etkileyen alanlardaki denetim faaliyetlerine devam edildi. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından 2024'te gerçekleştirilen tüm teftiş, inceleme ve soruşturmalar neticesinde toplam 91,6 milyar lira idari para cezası/kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından, rehberlik anlayışı ön planda tutularak, hızla değişen ve gelişen kurumsal yönetim ve denetim sistemleriyle uyumlu teftiş, inceleme ve denetimlere bu yıl da azami hassasiyetle devam edilecek.

Mevzuata aykırı işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına yol açan firmaların tespit edilerek vergide adaletin sağlanmasına, devletin gelir kaybına uğratılmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek ve stokçuluğu ortadan kaldırmak, adil, rekabetçi, istikrarlı piyasa yapısını tesis etmek amacıyla fahiş fiyatın önlenmesine, esnaf ve sanatkarlar ile tüketicilerin korunmasına yönelik denetim ve uygulamalara kararlılıkla devam edilecek.