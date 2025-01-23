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Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ağır hasarlı

Grand Kartal Otel'in ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ağır hasarlı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının ardından, arama-kurtarma ve soğutma çalışmaları tamamlandı. "Ağır hasarlı" olduğu belirlenen bina mühürlenirken, kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından arama-kurtarma ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

KIYMETLİ EŞYALAR TESPİT EDİLDİ

Yangının ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, otel içerisinde kalan kıymetli eşyaları tespit ederek adli emanet deposuna sevk etti. Çalışmalar sırasında, binanın güvenliği için geniş çaplı tedbirler alındı ve çevresine güvenlik şeridi çekildi.

OTEL "AĞIR HASARLI" OLARAK BELİRLENDİ

Binaya ilişkin hazırlanan ön hasar tespit raporunda, otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından binanın güçlendirilmesine mi yoksa yıkılmasına mı karar verileceğine ilişkin kesin bir rapor hazırlanacağını duyurdu.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Güvenlik tedbirleri kapsamında otel binası mühürlenirken, otelin çevresi jandarma tarafından koruma altına alındı. Yangının ardından başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam ediyor.

Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 76 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın, bölge halkı ve otel çalışanları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

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