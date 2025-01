77 ilde Narkokapan-9 operasyonu: 14 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 77 ilde düzenlenen Narkokapan-9 operasyonunda bir ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 14 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Abone ol

77 ilde emniyet birimleri tarafından uyuşturucuya yönelik son iki haftadır devam eden Narkokapan-9 operasyonlarında bir ton 50 kilogram uyuşturucu madde ile 13 milyon 835 bin 786 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

Yerlikaya, 2 bin 795 şüphelinin yakalandığını duyurdu.