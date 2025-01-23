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Bakanlık 41 sakıncalı ürünü daha ifşa etti! Çok bilinen marka da listede: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Bakanlık 41 sakıncalı ürünü daha ifşa etti! Çok bilinen marka da listede: Peynir, sucuk, kıyma, kaşar, tereyağı...

Son zamanların en çok konuşulan konularından biri de gıdada yaşanan skandallar. Tarım ve Orman Bakanlığı yayınladığı listeyle sakıncalı ürünleri tek tek bildiriyor. Vatandaşın sağlığıyla nasıl oynandığı bir kez daha ortaya çıktı. 41 yeni ürün ifşa edildi. Üstelik içinde bilinen markalar da var. İşte peynirden sucuğa, kıymadan tereyağına, kaşardan baharatına birçok sakıncalı ürün...

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Yüksek fiyatlar zaten vatandaşın canını sıkarken bir de parasını vererek aldığı üründe tağşiş olması insanları zor durumda bırakıyor. Neredeyse her gün yediğimiz birçok ana üründe yine uygunsuz maddeler tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının sayfasında yer alan listede fırsatçıların yine vatandaşa neler yedirdiği gözler önüne serildi.

41 yeni ürün

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 22 Ocak itibarıyla 41 ürün daha girdi. Sakıncalı ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı. Liste birçok ildeki vatandaşın sağlıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Listede tam 41 ürün yer aldı.

Arifoğlu yine listede

Daha önceki listede yer alan Arifoğlu baharat yine listede yer aldı. Bu kez acı kırmızı pul biberle listeye giren ünlü firmanın ürününde domates tespit edildi.

Özellikle kahvaltılıklara dikkat

Bunun yanında başka markaların da özellikle kahvaltılık ürünleri bu kez listede kendine geniş yer buldu.

İşte gündem olan o liste:

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