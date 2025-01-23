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Babasıyla konuşup 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin'den acı haber!

Babasıyla konuşup 12. kattan atlamıştı! Şevval Şahin'den acı haber!

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 12. kattan atlayarak kurtulmaya çalışan Şevval Şahin'den acı haber geldi. Şevval'in yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

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Bartın’da yaşayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.

ATLAMA KARARINI BABASIYLA KONUŞARAK ALDI

Şevval Şahin'in yangın sırasında Bartın'da esnaflık yapan babası Erdal Şahin'i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin'in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şevval Şahin, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde Bolu'dan cenaze aracıyla Bartın Demirciler Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Şevval Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Halatçıyaması Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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