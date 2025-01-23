Bolu'daki otel yangınında tüm kimlikler tespit edildi! Hayatını kaybedenlerin sayısı 78

Adalet Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu, tüm kimliklerin tespit edildiğini bildirdi.

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Bolu'da Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 21 Ocak saat 03.30 sıralarında yangın çıktı .Otelin dış kaplamalarının ahşap olması nedeniyle yangın kısa süre içerisinde her yere yayılarak büyük bir faciaya dönüştü.

Otelde konaklayan vatandaşlardan bazıları çarşafları birbirine bağlayıp pencereden inerek, bazıları ise camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükselirken Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadelerine yer verildi.