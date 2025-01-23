Bakırköy’de özel bir liseye silahlı saldırı

İstanbul Bakırköy'de Zeytinlik Mahallesi'ndeki özel bir liseye 22 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlendi. Okulun cam ve duvarlarına mermi isabet ederken, olayla ilgili Ş.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bir özel liseye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, büyük paniğe neden oldu. 22 Ocak sabahı saat 10.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, lise binasının camlarına ve duvarlarına mermiler isabet etti.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırının ardından hemen inceleme başlattı. İlk çalışmalarda 3 adet merminin okula isabet ettiği tespit edildi.

KAMERALAR İKİ ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Güvenlik kameraları, iki şüphelinin olay sırasında okul çevresinde bir süre dolaştığını ve ardından saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Görüntülerde, bir şüphelinin okula doğru silah ile ateş ettiği, diğer şüphelinin ise yere düşen boş kovanları topladığı tespit edildi.

RUHSATSIZ SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, şüphelilerin Zeytinlik Mahallesi’nde bir adrese girdiklerini belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.K. ve Y.Ç. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet mermi ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞLERİ KABARIK

Yakalanan şüphelilerden Ş.K. ve Y.Ç.’nin, daha önce çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkalarının bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamalarda, okula ateş açanın Ş.K., yere düşen kovanları toplayanın ise Y.Ç. olduğu belirlendi.

Sorgularının ardından, şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Y.Ç., dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, Ş.K., “Mala Zarar Verme” ve “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme” suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.