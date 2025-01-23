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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a başsağlığı mesajı iletti.

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazlı açıklamaya göre Pezeşkiyan, Bolu’daki otel yangını nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkına taziyelerini bildirdi.

Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gönderdiği taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bolu’daki bir otelde meydana gelen ve onlarca vatandaşın ve ziyaretçinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan yangını üzüntüyle öğrendim. Başta zatıaliniz olmak üzere, hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bu acı olayda hayatını kaybedenler için yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve metanet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum."

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