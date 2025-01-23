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Arıza yapan aracının başında bekleyen kişiye çekici çarptı

Arıza yapan aracının başında bekleyen kişiye çekici çarptı

Afyonkarahisar'da arıza yapan aracının başında bekleyen kişi, çekicinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Kullandığı hafif ticari aracı arıza yapan Güven A, ilçedeki bir çekici firmasını arayarak yardım istedi. Bölgeye gelip çalışma yapan R.S'nin kullandığı 10 AJL 046 plakalı çekiciye, karşı yönden gelen U.S. idaresindeki 03 ACK 709 plakalı panelvan çarptı.

Savrulan çekici, aracının başında bekleyen Güven A'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Güven A. ve panelvan sürücüsü U.S, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güven A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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