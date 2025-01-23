Oyuncu Nedim Saban, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Oyuncu Nedim Saban'ın, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmada, oyuncu Nedim Saban "tanık" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Saban, İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum." dedi.

Gazetecilerin sosyal medyadaki Barım paylaşımını sorması üzerine Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Sadece bu son olayla ilgili değil ve konu sadece Ayşe Barım değil. Bu daha çok sektörün sorunu diye düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. O yüzden duyarlı olduğum bir konu, dizi ve sinema sektörünü çok bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." ifadesini kullandı.

Nedim Saban, ifadesinde, herhangi bir menajerlik ve yapım şirketiyle arasında sözleşme olmadığını, Ayşe Barım'la 10 yıl önce bir proje hakkında telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun dışında tanışıklıklarının olmadığını dile getirdi.

Saban, her yıl sektöre yüzlerce genç oyuncu kazandırmalarına rağmen şu an birkaç oyuncu dışında diğer oyunculara hiçbir projede yer verilmediğini, bu nedenle birçok meslektaşının iş imkanı bulamadığını söyledi.

Yapım şirketi, cast direktörlüğü ve menajerlik şirketlerinin birbirinden bağımsız olması gerektiğini ancak hali hazırda bu üç unsurun birçok menajerlik ve yapım şirketi tarafından tek elde toplandığını anlatan Saban, Ayşe Barım'ın tiyatro sektöründe de yapım üstlenmeye başlamasıyla kendilerinin tiyatro salonlarında yer bulamamaya başladıklarını kaydetti.

Saban, "Bu tekelleşme nedeniyle bilet fiyatları oldukça yükselmiştir. Söz konusu menajerlik şirketlerinin alanları dışında olmasına rağmen tiyatro sektörüne de el atması nedeniyle oyuncularımızı istihdam etme ve seyirciye ulaşma imkanımız azalmıştır. Sektördeki bu sorunları daha önce de kendime ait X hesabımdan dile getirmiştim. Burada yukarıda anlattığım sorunların ortaya çıkmasını tek bir kişiye de bağlamak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Soruşturma

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı ola, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, Barım'ın menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya "tanık", oyuncu Deniz Işın da "mağdur" olarak ifade vermişti.