Kışlasız bedelli askerlik iddiaları gündem oldu! MSB son noktayı koydu

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı. Kışlasız bedelli askerlik iddiaları gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı, kışlaya gitmeden sadece ücret ödeyerek askerlik hizmetinin tamamlanması yönündeki beklentilere noktayı koydu. İşte MSB kaynaklarından yapılan açıklamanın detayları...

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MSB, terörle mücadelede son gelişmeleri paylaşırken, bakanlık kaynakları da kışlasız bedelli askerlik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yılbaşından bu yana 64’ü Irak’ın, 157’si Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 221 terörist etkisiz hâle getirildi.

GKRY’NİN 5. PARSELDE SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN NAVTEX YAYIMLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5’inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

“GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz.

Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir.

Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."

KIŞLASIZ BEDELLİ ASKERLİK İDDİALARI

B bugün (23 Ocak) itibarıyla açıklanacaktır. öğrenilebilecektir. mümkündür.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını bugün açıkladı. Sonuçların e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebileceği belirtildi. Ayrıca yükümlülerin talep etmesi hâlinde celp dönemi değişikliklerini kontenjan durumuna göre e-Devlet kapısından (askerliğim uygulaması) ve askerlik şubelerinden gerçekleştirebilmelerinin mümkün olduğuna yer verildi.

Öte yandan bakanlık kaynakları, 'Kışlasız Bedelli Askerlik' ile ilgili iddialara da noktayı koydu. MSB kaynakları, “7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır. Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır” dedi.