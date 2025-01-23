Diego Carlos resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Abone ol

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Aston Villa ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3,5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra açıklamada bulunan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Diego Carlos'un kariyeri

Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'da Sao Paulo'ya bağlı Barra Bonita'da dünyaya geldi.

Kariyerine Brezilya ekibi Desportivo'nun altyapısında başlayan savunma oyuncusu ardından Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımına transfer oldu.

1 yıllık Sao Paulo, yarım sezonluk Paulista ve 2 aylık Madureira macerasının ardından Avrupa'ya adım atan Diego Carlos, Portekiz ekibi Estoril'e, oradan da kiralık olarak Porto'nun B takımına geçti.

2016'da Nantes, 2019'da da Sevilla'ya transfer olan Diego Carlos, İspanyol ekibiyle ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmayı başardı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya Milli Takımı'yla altın madalya kazanan Diego Carlos, 2022-2023 sezonu öncesinde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Aston Villa kariyerinde 40'ı Premier Lig olmak üzere 58 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Carlos, bu sezon 10'u Premier Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de İngiltere Lig Kupası olmak üzere Aston Villa formasını 17 kez giydi.