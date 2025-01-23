Bölgede sadece Grand Kartal Oteli'nin yangın merdiveni içeride

Kartalkaya'daki otel yangını anında çekilen görüntüler, merdivenlerin işlevsizliğini gözler önüne serdi. İnsanların bu noktalardan çıkması bir yana, merdivenler bir de baca görevi gördü. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni binanın içinde bulunurken, bölgedeki diğer 4 otelin yangın merdiveni ise dışarıda yer alıyor.

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Bolu'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından oteldeki ihmaller araştırılıyor. Yangın merdivenlerinin alevler içinde kalması ve kullanılamaması tartışma konusu oldu. Uzmanlar, şartnameye uygun yapılan merdivenlerin yüzde yüz güvenli alan görevi gördüğünü anlattı. Ayrıca duman dedektörü, alarm ve yağmurlama sistemi de çalışır durumda olmalıydı.

YANGIN MERDİVENLERİ BACA GÖREVİ GÖRDÜ!

Binanın içinde 10 metre arayla iki yangın merdiveni vardı. Ancak yangın anında çekilen görüntüler, merdivenlerin işlevsizliğini gözler önüne serdi.

İnsanların bu noktalardan çıkması bir yana, merdivenler bir de baca görevi gördü. Restoran katında çıkan yangın, bu merdiven boşluklarından hızla üst kata ulaştı. En fazla can kaybı da bu katlarda oldu.

5 OTELDEN 4'ÜNDE YANGIN MERDİVENİ DIŞARIDA!

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası bölgede bulunan diğer otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi.

Bölgede bulunan 5 otelden 4'ünün yangın merdivenleri dışarıda konumlanıyor.

Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni ise binanın içinde girişe yakın noktada, sağ ve sol kısımda yer alıyor.