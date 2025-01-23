BIST 10.104
DOLAR 35,66
EURO 37,16
ALTIN 3.150,37
HABER /  GÜNCEL

Narin davasının gerekçeli karar açıklandı! Tam 950 sayfa!

Narin davasının gerekçeli karar açıklandı! Tam 950 sayfa!

Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.

Abone ol

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararı yazımı saatlerce sürdü.

Kararda, Narin cinayetinin tüm detaylarının yer aldığı belirtiliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu,anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Oğuzhan Uğur 'baraj çatladı' paylaşımına ilişkin mahkemede ifade verdi: Keşke önce ekibime sorsaydım
Oğuzhan Uğur 'baraj çatladı' paylaşımına ilişkin mahkemede ifade verdi: Keşke önce ekibime sorsaydım
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp Mercan Ankara'da toprağa verildi
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp Mercan Ankara'da toprağa verildi
Oteldeki yangın! Sağlık Bakanlığı açıkladı işte yaralıların son durumu
Oteldeki yangın! Sağlık Bakanlığı açıkladı işte yaralıların son durumu
Çalışan annelere 21 bin liraya kadar bakıcı desteği
Çalışan annelere 21 bin liraya kadar bakıcı desteği
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Otel yangınında 12'nci kattan atladı! Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Otel yangınında 12'nci kattan atladı! Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Akaryakıt alımında sistem değişiyor! Süreler uzatıldı
Akaryakıt alımında sistem değişiyor! Süreler uzatıldı
Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer etti
Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer etti
Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Edin Visca'dan mesaj
Trabzonspor ile sözleşmesini uzatan Edin Visca'dan mesaj
"Cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
"Cinsel istismar" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da cezaevinden firar edip İzmir'de eşini öldürdü
Afyonkarahisar'da cezaevinden firar edip İzmir'de eşini öldürdü
'Davalarınızı kazandırırız' diyen sözde kadın hakim milyonlarca liralık dolandırıcılığa imza attı
'Davalarınızı kazandırırız' diyen sözde kadın hakim milyonlarca liralık dolandırıcılığa imza attı