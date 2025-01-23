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Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp Mercan Ankara'da toprağa verildi

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden Alp Mercan Ankara'da toprağa verildi

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Alp Mercan'ın cenazesi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Makine mühendisi Alp Mercan için Gölbaşı Şafak Mahallesi'ndeki Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Mercan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile vatandaşlar katıldı.

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