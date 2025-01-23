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Bolu'daki otel yangınında ölen aile İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı

Bolu'daki otel yangınında ölen aile İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Süleyman (51) ve Seden Nurgül Dayı (48) çifti ile kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12) için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

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Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze töreninde, Dayı ailesinin yakınları taziyeleri kabul etti.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi.  Dayı ailesi, kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra ise oğlunun nişanı için yanlarına gelmeyi planladığını anlattı.

Sabah televizyonda yangını görünce kardeşine ulaşmaya çalıştığını belirten Dayı, "O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık, ulaşamadık ne eşine ne kendisine. Kayınpederini aradım, o da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim, benim çocuk da gitti." diye konuştu.

Mehmet Yaşar Dayı, ailenin otelin 11'inci katındaki 13 numaralı odada kaldığını öğrendiklerini sözlerine ekledi.

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