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Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında 163 milyar 303 milyon dolara çıktı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 17 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar artışla 96 milyar 791 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 94 milyar 426 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 490 milyon dolar artarak 66 milyar 21 milyon dolardan 66 milyar 511 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 856 milyon dolar artışla 160 milyar 447 milyon dolardan 163 milyar 303 milyon dolara yükseldi.

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