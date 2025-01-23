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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Akın Gürlek tepkisi: Parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Akın Gürlek tepkisi: Parmak sallayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavvısı Akın Gürlek'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verdi. Erdoğan, "Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

CHP'den İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik tehdite varan açıklamalar Erdoğan'ın gündemindeydi.

"Yargımıza parmak sallayamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Gürlek'e yönelik çok sert açıklamalarına yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Hangi yanlış algıdan kaynaklanırsa kaynaklansın hukuk karşısında kendini dokunulmaz görenler öğrenecek ki kimse üstün değildir. Herkes yaptıklarının hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vermek zorundadır. Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Geçmişte yargı mensuplarını terörde kaybetmiş ülke olarak yargı mensuplarının ailelerinin hedef gösterilmesini asla tasvip etmiyoruz. Yargı kararını eleştirebilirsiniz ama bu ülkenin ana muhalefet partisi de olsanız çıkıp kameralar önünde hukuk insanlarına yakışıksız çok pervasız biçimde tehditler savuramazsınız. Buna biz de izin vermeyiz, hedef haline getirilen yargımız da izin vermez."

Özgür Özel: O alnı karışlamazsam namerdim

CHP lideri Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında attığı tweet nedeniyle Çağlayan Adliyesi’ne götürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu kararı verdiğin o zihin var ya, onun önündeki o alnı karışlamazsam namerdim. Karışlamazsam namerdim. Doğrudan ülkeyi, yok etmeye ve çökertmeye kasteden, ülkeyi bu duruma getirene şunu söylüyorum, son sözüm: Aracıyı aradan çıkar, Akın’ı çek, biz buradayız. Hesaplaşacaksan, korkun yoksa getir sandığı, milletten al cevabını. Millet ne diyorsa o olsun. Benim partim hazır, ben hazırım. CHP her şeyiyle seçime hazır, adaylarımız hazır, adayımız hazır, çıkarsın karşıma alırsın cevabı. Seni orada bu Akın Gürlek de kurtaramaz.”

Sivil anayasa çalışmaları

Erdoğan, "Uzlaştırıcı, birleştirici, özgürlükçü, toplumun tüm kesimlerini kuşatan yeni ve sivil bir anayasa çalışmalarımıza hız vereceğiz". ifadesini kullandı.

Yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Adalete güvenin tam olarak tesis edilmesi için ceza adaleti sisteminde mağdur odaklı yeni politikaları uygulamaya alıyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz. İfade, basın özgürlüğü, kişi hürriyeti ve güvenliğine ilişkin standartları yükseltecek, yeni hak arama yollarını çeşitli tedbirlerle tahkim edeceğiz. Yeni düzenlemelerle duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmemesini ve bazı uyuşmazlıkların da duruşma yapılmaksızın çözülmesini sağlayacağız. Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazalarından kaynaklanan dava türleri için yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak."

Erdoğan, "Hazırlayacağımız yeni İnsan Hakları Eylem Planı ile hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasını sağlayacağız." dedi.

Trafik suçlarına karşı caydırıcı önlemler alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız." diye konuştu.

Noterlik kanunu yenileniyor

Erdoğan, "Noterlik Kanunu'nu yenileyecek, hukuk fakültesi mezunlarının görev alacağı yeni bir müessese olarak noter yardımcılığını sisteme kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kutlamalarda silahla atay edenlere yönelik cezalar ağırlaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nişan, düğün, asker uğurlaması gibi kişilerin toplu bulunduğu etkinliklerde silahla ateş edilmesi vakalarına dönük cezaları önemli ölçüde ağırlaştırıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını ülke sathında yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

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