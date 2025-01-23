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96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı

96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Erzincan'da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 20 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesini anlattı.

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Ahmet Uğurlu, görüşmeye ilişkin AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğünü söyledi.

Bazı hususları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardığını ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel karşıladı ve hürmetli davrandı. Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım, sizi gördüğüme bin şükürler olsun. Siz, Alevi-Bektaşi kurumu (Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı) kurdunuz. Bu kurum çok güzel çalışmalar yapıyor.' dedim."

Uğurlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça olgun, oldukça bilgin, oldukça saygın ve beni gülerek karşıladı." dedi.

Alevi dedesi yetişmesi için bir kursun bulunmadığını söylediğini belirten Uğurlu, ayrıca her cemevine dede ve zakir atanması yönünde taleplerini ilettiğini söyledi.

Hiçbir ücret almadan yıllardır zakirlik ve dedelik yaptığını dile getiren Uğurlu, Alevi dedelerine maaş bağlanmasını talep etti.

Alevi dedelerine Kur'an-ı Kerim'i öğretecek hocaların tayin edilmesi gerektiğini anlatan Uğurlu, "Kur'an-ı bilmeyen bir insanın dedelik yapma imkanı olmaz. Temelden haberi olmayan insan İslam'ı özendiremez, sevdiremez." diye konuştu.

Uğurlu, görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir deyiş okuduğunu da belirtti.

"Görüşme çok olumlu geçti"

Ahmet Uğurlu'nun oğlu, Beşsaray Köyü Cemevi Başkanı Hüseyin Uğurlu da "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Sorunlarımızı, dertlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten başkanlara, bakanlara, milletvekillerine söylemek zorundayız. Hükümetler gelip geçici ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebedi olarak kalacaktır. Aleviliğin özünün, İslam'ın özü olduğunu, Allah, Muhammed, Kur'an ve Ehlibeyt olduğu düşünceleri anlatıldı. Görüşme çok olumlu geçti." ifadelerini kullandı.

Babasının anlattıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatle dinlediğini anlatan Uğurlu, Erdoğan'a teşekkür etti.

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