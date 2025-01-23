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Kartalkaya'daki faciada yeni detaylar! Yangının çıkış noktası netleşti

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 78'e yükseldiği bildirildi. Soruşturmada gözaltı sayısı da 11'e yükseldi. tv100 muhabiri Fatih Poyraz soruşturma dosyasından çok önemli bilgileri aktardı:

Yangının çıkış noktası belli oldu

"Yangının çıkış noktasıyla ilgili farklı noktalar konuşuluyordu. Yangının otelin 4. katında bulunan restoran bölümünden çıkmış olduğu kesinleşti."

Yağmurlama sistemi hiç yok

"Yangına ilişkin ihmaller zinciri konuşuluyor. Normalde yangın sırasında yağmurlama sisteminin otelde hiç olmadığı soruşturmada ortaya çıktı."

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