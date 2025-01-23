Otel yangınında 12'nci kattan atladı! Şevval'in kuzeni: Son ana kadar umudumuz vardı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12'nci kattan atlayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden otel çalışanı 25 yaşındaki Şevval Şahin, memleketi Bartın'da toprağa verildi.
Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi Aydınlık Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.
Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.
Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve vatandaşlar katıldı.