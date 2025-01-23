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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi selamı vermekle eleştirilen Elon Musk'a sahip çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi selamı vermekle eleştirilen Elon Musk'a sahip çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu olan Amerikalı milyarder Elon Musk'a destek verdi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından Musk'ın "Nazi" olmakla suçlanmasına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak destek çıktı.

"Elon, İsrail'in büyük bir dostudur." diye yazan Netanyahu, Musk'ın 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'i ziyaret ettiğini hatırlattı.

Netanyahu, Musk'ın İsrail'i her zaman "güçlü şekilde" desteklediğini öne sürerek teşekkür etti.

Konuşması sırasında yaptığı hareket Nazi selamına benzetilmişti

Amerikalı milyarder Elon Musk, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapmıştı.

Musk'ın bu hareketi tartışma konusu olmuştu.

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