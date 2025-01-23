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Yılmaz Tunç’tan Kartalkaya soruşturmasına ilişkin açıklama

Yılmaz Tunç’tan Kartalkaya soruşturmasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu.Bakan Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

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Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltında bulunuyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında son olarak Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında otelin sahibi de bulunuyor.

Devam eden soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni bir açıklama geldi.

 Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Bakan Tunç, soruşturmanın büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Bakan Tunç, “İhmali ve kusuru bulunanların yargı önünde hesap vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

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