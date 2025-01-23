Başakşehir’de sürpriz ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Başakşehir, Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Pelkas'a emekleri için teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilendi.

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Süper Lig’de topladığı 29 puanla 7. Sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılmak için transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir’de beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.

Başakşehir resmi sitesinden yaptığı açıklamada Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Dimitris Pelkas ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Dimitris Pelkas'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”