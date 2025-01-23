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Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

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 Y.K. ile eşi U.K. arasında evde bulundukları sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Y.K, tartışmanın büyümesi üzerine eşini darbetti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince, bilinci kapalı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan Y.K. ise jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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