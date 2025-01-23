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Meral Akşener'in hakkındaki iddialara cevap geldi

Meral Akşener'in hakkındaki iddialara cevap geldi

Gazeteci Fatih Portakal'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı yönündeki iddialara ilişkin Akşener'in danışmanı söz konusu iddiaları yalanlayarak, "Aktif siyaseti bıraktı, geleceğe dönük siyasi planı da yok" dedi.

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Eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Dünkü Sözcü TV canlı yayınında gazeteci Fatih Portakal, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağını iddia etti.

İddianın hızla yayılması sonrası beklenen açıklama Meral Akşener'in danışmanından geldi.

Akşener'in danışmanı Euronews Türkçe'ye açıklamada bulunarak, söz konusu iddiaları yalanlayıp, "Aktif siyaseti bıraktı, geleceğe dönük siyasi planı da yok" dedi.

FATİH PORTAKAL'DAN 'KABİNE' İDDİASI

Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, şu ifadelerde bulunmuştu:

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesinleşti. Yeni kabinede Akşener de olacak. Sonrasında Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı yönünde iddialar hızla yayılarak tartışma konusu oldu.

AKŞENER'İN DANIŞMANINDAN YALANLAMA

Eski İYİ Parti liderinin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları için Meral Akşener'in danışmanı, "Yanlış bile değil, tamamen yalan" dedi.

Ayrıca, danışman, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını da belirtti.

"GELECEĞE DÖNÜK SİYASİ PLANLAMAMIZ BULUNMUYOR"

Akşener'in danışmanı, iddialara yönelik son olarak "Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok" ifadesinde bulundu.

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