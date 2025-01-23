Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika açıklaması! 4 imza birden

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki meselenin çözümünde her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi.

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmenin ardından Türkiye ve Ruanda arasında 4 kritik anlaşmaya imza atıldı. Erdoğan, "Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İşte imzalanan anlaşmalar...

Ruanda Yayın Ajansı (RBA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı

Sivil Hava Aracı Kazaları ve Ciddi Kazaların Tahkikatına Dair İşbirliği Mutabakat Zaptı

Türkiye ile Ruanda Arasında Medya ve İletişim Alanında Mutabakat Zaptı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Ruanda Savunma Bakanlığı Arasında İşbirliği İçin Mutabakat Muhtırası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

RUANDA İLE TİCARET HACMİ 500 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandı.

Bugün 500 milyon dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir.

'AFRİKA'NIN KALKINMASINA KATKI SUNACAĞIZ'

Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde çok sayıda iş birliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık.

Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vadediyor. Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalıştırılmasının artırılmasını kararlaştırdık.

ERDOĞAN: İHTİLAFIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Ruanda'ya verdiğimiz eğitim desteği her yıl güçlenerek sürüyor. 257 Ruanda öğrencisini Türkiye'de yükseköğretim görmelerine eriştirdik.

Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ihtilafı meselesinin çözümünde her iki tarafın da arzu etmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız.

Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması düşüncesi ile kıtanın istikrarına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Eşit ortaklık temelinde Afrika'nın kalkınmasına katkı sunacağız. İmzalanan belgelerin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir. Afrika ile ilişkilerimizi bütüncül bir çerçevede ilerletiyoruz.

Ruanda Cumhurbaşkanı Akabe'nin açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

KAGAME'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A FLAŞ ÇAĞRI

Somali ve Etiyopya'yı bir araya getirdiniz ve bu son derece takdirle karşılanan bir durum. Belki de kim bilir sizin bu güzel çabalarınızın bizim bölgemizde özellikle de Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile ilgili önemli gelişmelerde de bu çabalarınızın etkisini görebiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanı, bizim karşılıklı deneyimlerimizi düşünecek olursak bizler sizi seçtiğimiz ortağımız olarak görmekten büyük memnuniyet duyarız.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE HALKINA GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ İÇİN TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM'

Bu fırsat vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti ve halkına gücünüz, kuvvetiniz, birliğiniz ve direnciniz için tebriklerimi iletmek istiyorum. Özellikle de 2023 yılında çok elim deprem felaketi yaşadınız. Dolayısıyla bundan dolayı sizin kuvvetinizi de tekrar takdirle ifade etmek istiyorum.

Beni ve heyetimi Ankara'da kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle çalışmaktan büyük gurur duyuyorum.