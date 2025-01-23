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Trump resmen duyurdu! NATO kararı...

Trump resmen duyurdu! NATO kararı...

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada NATO, Rusya ve Avrupa Birliği'ne dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna'nın barış anlaşmasına hazır olduğunu belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek istediğini ifade etti ve NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin %5’ine çıkarmalarını talep edeceğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı konuşmada NATO, Rusya ve Avrupa Birliği'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için oldukça istekli olduğunu belirten Trump, Ukrayna'nın anlaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

'UKRAYNA ANLAŞMAYA HAZIR, PUTİN'LE GÖRÜŞMEYİ ÇOK İSTERİM'

ABD Başkanı Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama çabalarımızın devam ettiğini söyleyebilirim. Ukrayna, anlaşma yapmaya hazır.

Burada anlamanızı istediğim şey, bunun asla başlamamış olması gereken bir savaş olması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüşmeyi çok isterim." dedi.

TRUMP'TAN NATO KARARI: TÜM ÜLKELERDEN İSTEYECEĞİM

Tüm NATO ülkelerini ilgilendiren yeni bir karar aldığını söyleyen Trump, "Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde 5’ine çıkarmalarını isteyeceğim. Bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi." ifade etti.

Trump, Avrupa Birliği'nin de ABD'ye çok kötü davrandığını ileri sürdü.

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