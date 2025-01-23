Trafikte saldırgan sürücülerin ehliyetleri geri alınacak

Adalet Bakanlığınca hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları yeniden belirlenecek. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inen sürücülerin ehliyetleri geri alınacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle yargıda önemli reformlara imza atılacak.

Belgeye göre, "kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması", "insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi", "ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması", "hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması" ve "adalete erişimin kolaylaştırılması" amaçlanıyor.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması amacı doğrultusunda "suç, yaptırım ve infaz" dengesi, toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

Cezaların caydırıcılığı artırılacak

Kanunlarda yer alan bazı fiillerin suç ve kabahat nitelikleri yeniden belirlenecek. Cezaların caydırıcılığını sağlamak için adli para cezalarının miktarları artırılacak.

Hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan ve tutuklama yasağına tabi olan suçlarda, "kişinin, yeniden suç işleyeceği hususunda kuvvetli şüphe oluşturması, suçun işleniş şekli ve kamu düzenini ağır şekilde bozma tehlikesi" gözetilerek tutuklama tedbirine başvurulabilmesine imkan sağlayacak düzenleme yapılacak.

Trafikte işlenen suçların yaptırımları artırılacak

Trafikte işlenen suçlar ile trafik güvenliğini tehlikeye uğratan kabahatlerin yaptırımları, caydırıcılık göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecek.

Trafikte saldırı amacıyla araçtan inme gibi davranışların, sürücü belgesinin geri alınması da dahil olmak üzere müstakil yaptırıma bağlanması sağlanacak. Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zaruret dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ile vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezaları artırılacak.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahların izinsiz taşınmasının yaptırımı ağırlaştırılacak. Kişilerin toplu olarak bulunduğu nişan, düğün, asker uğurlaması gibi yerlerde ses ve gaz fişeği atabilenler de kapsama alınarak silahla ateş eden kişilere verilecek cezalarda artırıma gidilecek.

Şikayete bağlı suçlarda şikayetçinin, ihtarlı davetiyeye rağmen ilk duruşmaya mazeretsiz gelmemesi durumunda dava düşürülecek.

Suça sürüklenen çocuklara özgü koruma mekanizmaları

Çocukların adli süreçte daha etkin korunmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecek ve çocuklara yönelik telafi edici adalet uygulamaları geliştirilecek.

Bu kapsamda, bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işledikleri suçların, soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde karşılanması sağlanacak.

Birden fazla kez suça sürüklenen çocuklara yönelik özel rehabilitasyon tedbirleri geliştirilecek ve çocuklara özgü kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar düzenlenecek.