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Fenerbahçe'de kırmızı kart isyanı! Ayağı kırılacaktı

Fenerbahçe'de kırmızı kart isyanı! Ayağı kırılacaktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'la oynadığı maçta Sarı-lacivertliler, ilk yarıda Szymanski'nin pozisyonu için kırmızı kart itirazında bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Lyon'un savunma oyuncusu Sael Kumbedi, 31. dakikada Sebastian Szymanski'ye sert bir faul yaptı ve sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu pozisyonda İtalyan hakem Simone Sozza'ya yoğun bir şekilde kırmızı kart isyanında bulundu.

Kumbedi'ye çıkan kartın rengi değişmezken İrfan Can Kahveci de hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.

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