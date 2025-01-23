Fenerbahçe, Lyon'u elinden kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olipik Lyon'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler birçok gol pozisyonuna girse de ağları sarsmayı başaramadı ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 9'a, Lyon da 14'e yüksletti.

UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek hafta 30 Ocak Perşembe günü Fenerbahçe deplasmanda

Midtjylland'la karşılaşacak.

Fenerbahçe 0 - 0 Lyon

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Lyon'la golsüz berabere kaldı.

90'Maçın sonuna 5 dakikalık ilave süre eklendi.

90'Fenerbahçe'de gördükleri sarı kartla Amrabat ve Osayi Samuel, Midtjylland maçında cezalı duruma düştü.

84'TEHLİKELİ ATAK! Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek ön direkte bulunan Dzeko'ya çevirdi. Dzeko'nun topa dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Perri'de kaldı.

77'Fred, kazanılan serbest vuruşta topu farklı şekilde auta gönderdi.

76'Fred, rakip yarı alanda ceza sahasına yakın bir noktadan takımına serbest vuruş kazandırdı.

66'Orta alanda baskı ile topu kazanan Lyon'da Cherki, ceza yayına girmeden şutunu çekti, İrfan Can kurtardı. Dönen topta Lacazette, meşin yuvarlağı kafayla dışarı gönderdi.

62'Lyon tehlikeli geldi. Mikautadze, soldan içeri sokuldu ve ceza sahasında Lacazatte'ye yüksek top gönderdi. Fransız oyuncu, topu göğsü ile yumuşattıktan sonra dar açıdan şut denedi. Kaleci İrfan Can topu kornere gönderdi.

55'GOL İPTAL! Fenerbahçe, En Nesyri ile golü buldu fakat elle oynama gerekçesi ile Faslı golcünün sayısı geçerli sayılmadı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi Samuel, kale sahasına pasını çevirdi. İki hamlede topu önüne alan En Nesyri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak gol sayılmadı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45+5: Lyon'da Niakhate kırmızı kart görmüştü! Pozisyonu VAR'da inceleyen İtalyan hakem Simone Sozza, kararını sarı kart olarak değişti.

45'İlk yarının sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44'Fenerbahçe gole yaklaştı. Kaleci İrfan Can'ın uzun gönderdiği topu Lyon savunması sektirdi ve En Nesyri araya girdi. Topla birlikte hızla ceza sahasına kat eden Faslı futbolcu, kale sahasına yaklaşırken sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

41'Lyon'da Fofana ve kaleci Perri sakatlık yaşıyor. Fofana oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

38'Lyon tehlikeli geldi. Kaleci Perri'nin ileri uzun gönderdiği topu ceza sahasının önünde Tolisso aldı. Fransız oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla şutunu çekti ama kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

35'Szyamanski'nin pası ile ceza yayının sağında topu kontrol eden Fred, sol ayağıyla plase vuruşu denedi. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

28'Kullanılan köşe vuruşunda Mikautadze, penaltı noktasının solundan kaleyi yokladı. Top kalenin üstünden dışarı gitti.

27'Lyon etkili geldi. Kumbedi, ceza sahasının sağında Çağlar'dan sıyrılıp sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kale önünde Djiku topa hamle yaparak meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

24'Cherki'nin soldan ceza sahasına gönderdiği topu Yusuf, müdahalesiyle dışarı gönderdi. Lyon, köşe vuruşu kullanacak.

20'Çağlar, orta alanda Mikautadze'ye faul yaptı. Lyon, serbest vuruş kullanacak.

16'Cherki'nin kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Çağlar Söyüncü karşıladı. Ceza yayının gerisine gelen topta Benrahama, uzaklardan kaleyi denedi. Top yandan oyun alanını terk etti.

11'Sol kanatta kendini gösteren Szymanski, atağın yönünü hızlı şekilde sağ kanata çevirdi. Ceza sahasında İrfan Can Kahveci, soluna çekip şut denedi. Savunma ayak koydu.

8'Fenerbahçe rakip yarı alanda baskı kurmak istiyor.

5'İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşu ceza sahasında Tolisso karşıladı. Orta alandan Fenerbahçe yarı alanına topu sürmek isteyen Cherki, Fred'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Lyon, serbest vuruş kullanacak.

2'Fenerbahçe maça hızlı başladı. Sol kanatta topu alan Szymanski'nin ceza sahasına gönderdiği ortada savunmada Niakhate, araya girerek topu dışarı gönderdi.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

Fenerbahçe - Lyon ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Yusuf, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

Lyon: Perri, Kumbedi, Mata, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Fofana, Mikautadze

DIEGO CARLOS VE MILAN SKRINIAR HAMLESİ

Lyon maçı öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de iki önemli isim açıklandı. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve Milan Skriniar ile anlaştıklarını açıkladı. İstanbul'a gelen ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan deneyimli oyuncuların Lyon maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

YOUSSEF EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalarda artan performansıyla rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde kaydettiği 3 golle takımın en golcüsü olan En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de de 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde son 5 maçta ise 7 kez rakip fileleri havalandırırken, alınan galibiyetlerde kilit isim oldu. Youssef En-Nesyri, forma giydiği tüm kulvarlarda ise son 13 maçta 12 gollük katkı sağladı.

9 İSİM KADRODA YOK

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor. Sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in tedavileri devam ediyor. Athletic Bilbao maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Müldür'de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA kadrosuna yazılmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'da Lyon maçı kadrosunda yer alamayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Lyon maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fransa temsilcisi karşısında kart görmeleri durumunda Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nin son haftasında oynanacak Midtjylland maçında cezalı duruma düşecek.

Slavia Prag deplasmanında sarı kart gördüğü için Athletic Bilbao maçında forma giyemeyen Fred ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Lyon karşısında oynayabilecek.