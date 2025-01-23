Mourinho’dan VAR isyanı: Uyarmadılar...

Fenerbahçe'nin Lyon ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho, hakem ve VAR kararlarını eleştirdi. Mourinho, Kumbedi'nin hareketlerinin kırmızı kartlık olduğunu ancak hakem ve VAR'ın müdahalede bulunmadığını belirtti. Hücum oyuncuları ve sakatlıklar hakkında da konuşan Mourinho, bir sonraki maçta tur atlamak için savaşacaklarını vurguladı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında sahasında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“VAR ONU UYARMADI”

Karşılaşmanın hakemi ve VAR için konuşan Mourinho, “Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı. Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu ve 11'e 11 oynarken zor bir maç oldu.” diye konuştu.

Mourinho'nun bahsettiği pozisyon:

(Görüntü TRT'den alınmıştır)

“MAXIMIN 3 HAFTADIR İDMAN YAPMADI”

Allan Saint-Maximin’in durumu hakkında konuşan Mourinho şu sözlerle devam etti:

“Çok yetenekli oyuncuları var hücumda. Savunmada genç oyuncumuz oynadı, Maximin 3 haftadır idman yapamıyordu. Bir sonraki maçta tur atlamak için beraberlik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bright ve Amrabat'ı kaybettik ama önümüzdeki maçta tur atlamak için savaşmak zorundayız.”

“UFC DÖVÜŞÇÜSÜ GİBİ”

Lyon’un savunmacısı Kumbedi için yorum yapan Jose Mourinho şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“VAR, hakeme yardım etmek için oradadır. Hakemin hatasını kabul edebilirim ama VAR hata yapmamalı. Kumbedi, ikinci yarıda UFC dövüşçüleri gibi Szymanski'yi yere düşürdü. 9 puan yeterli olacak mı? Biz oraya galibiyet için gideceğiz.”