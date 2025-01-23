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Eşi, Edip Akbayram'ın sağlık durumunu açıkladı

Eşi, Edip Akbayram'ın sağlık durumunu açıkladı

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisinin ardından düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten eşi Ayten Akbayram, "Doktorlar iyi gidiyor diyorlar, iyi olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Kızı Türkü Akbayram ise sosyal medyada iyi haberler paylaşmayı umduklarını açıkladı.

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Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen 75 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı şarkıcı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi sürüyor.

''İYİ HABERLER PAYLAŞMAYI UMUYORUZ''

Sanatçının kızı Türkü Akbayram geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz." demişti.

EŞİ SON SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

İki haftadır tedavisi yoğun bakımda devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Eşi Ayten Akbayram, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"İYİ OLACAK İNŞALLAH"

Sanatçının eşi “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” diye konuştu.

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