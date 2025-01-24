Anadolu Efes'ten Emporio Armani Milan'a 44 sayılık fark!

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında evinde Emporio Armani Milan'ı 110-66'lık skorla mağlup etti.

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Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'in 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes ile İtalyan ekibi Emporio Armani Milan karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 110-64'lık skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

EFES, MAĞLUBİYET SERİSİNE SON VERDİ

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'ndeki 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve başantrenör Luca Banchi yönetiminde organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

EFES, MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya Ercan Osmani'nin basketiyle hızlı başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada Larkin'in serbest atıştan bulduğu sayıyla 7-0'lık seri yakaladı. Beaubois'nın etkili oyunuyla farkı açan lacivert-beyazlılar, yaptığı etkili savunmayla rakibinin sayı bulmasını zorlaştırdı ve ilk periyodu 24-9 önde tamamladı.

ANADOLU EFES, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İkinci periyotta hücumdaki etkili performansına devam eden ev sahibi ekip, 12. dakikada Dozier'in üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya çıkardı: 32-11. Dış atıştan bulduğu isabetlerle ve Oturu'nun pota altı basketleriyle rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Anadolu Efes, soyunma odasına 56-31 önde girdi.

EFES, FARKI ARTTIRDI

İkinci yarıda taraftarın da desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 23. dakikada Larkin'in üç sayılık basketiyle farkı 30 sayıya yükseltti: 65-35. Konuk ekip, Leday ile boyalı alandan sayılar bulmaya çalışsa da lacivert-beyazlılar, çizgi gerisinden bulduğu basketlerle farkı açmaya devam etti ve 29. dakikada Nwora'nın iki sayılık basketiyle farkı 45 sayıya çıkardı: 84-39. Etkili oyununu devam ettiren Anadolu Efes, son çeyreğe 87-48 önde gitti.

EFES'TEN 44 SAYILIK FARK

Son periyotta da etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmayı 110-66 kazandı.