Otomobil devi Ford, 270 bin aracını geri çağırıyor

Ford, 2021-2023 model Bronco Sport SUV’ler ve 2022-2023 model Maverick kamyonetlerde tespit edilen akü arızası nedeniyle 272 bin 817 aracı geri çağırma kararı aldı. Arızalı aküler, elektrikli aksesuarların ve sürüş gücünün kaybedilmesine yol açarak kaza riskini artırabiliyor. Ford, araç sahiplerine 3 Şubat'tan itibaren bilgilendirme mektupları gönderip, aküleri ücretsiz olarak değiştirecek.

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Ford, ABD genelinde 272 bin 817 aracı geri çağırma kararı aldı. Bu geri çağırma, 2021-2023 model Bronco Sport SUV’ler ve 2022-2023 model Maverick kamyonetlerde tespit edilen akü arızası riskine dayanıyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), araçların 12 voltluk akülerinde meydana gelebilecek bir bozulmanın çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililere göre, arızalı aküler elektrikli aksesuarların, özellikle tehlike ışıklarının çalışmamasına neden olabilir. Daha da önemlisi, sürüş gücünün kaybedilmesi riski bulunuyor, bu da kaza ihtimalini artırabilir.

GEÇTİĞİMİZ YIL NİSAN AYINDA 457 BİN ARAÇ GERİ ÇAĞIRILMIŞTI

Ford, etkilenen araçların sahiplerine bilgilendirme mektuplarını 3 Şubat’ta göndermeye başlayacak. Yetkili bayiler, bu araçlardaki 12 voltluk aküleri ücretsiz olarak inceleyecek ve gerekirse değiştirecek.

Ford, geçtiğimiz yıl Nisan ayında, aynı model araçlarda aniden güç kaybı riski nedeniyle 457 bin aracı geri çağırmıştı. Ancak bu geri çağırmaların yetersiz olduğu yönündeki eleştiriler, şirketin başını ağrıttı.

165 MİLYON DOLAR CEZAYA ÇARPTIRILDI

Kasım ayında ABD hükümeti, bu geri çağırmalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı. Ayrıca Ford, geri çağırmalar konusunda yavaş hareket ettiği ve NHTSA’ya doğru bilgi vermediği için 165 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bu ceza, NHTSA’nın tarihindeki en büyük ikinci ceza olarak kayda geçti.

İLK AKÜ SORUNU DEĞİL

Ford’un bu yılki akü sorunları sadece Bronco Sport ve Maverick ile sınırlı değil. Şirket, Aralık ayında da 2020-2024 model Ford Escape ve Lincoln Corsair araçlarında tespit edilen yüksek voltaj akü arızası nedeniyle 20 bin 484 aracı geri çağırmıştı. Bu araçlarda, üretim sırasında oluşan bir hata nedeniyle iç kısa devre riski olduğu belirtilmişti.