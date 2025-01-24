SPK'den 4 şirketin halka arzına onay

SPK, Vişne Madencilik, Seranit Granit Seramik, Enda Enerji Holding ve Birleşim Grup Enerji'nin halka arz başvurularını onayladı. Şirketlerin hisse fiyatları belirlendi, izahnameler yakında yayımlanacak.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dört şirketin halka arz başvurusunu onayladı. SPK’nın haftalık bülteninde, Vişne Madencilik, Seranit Granit Seramik, Enda Enerji Holding ve Birleşim Grup Enerji’nin halka arz detaylarına yer verildi.

HALKA ARZ FİYATLARI AÇIKLANDI

SPK bültenine göre, Vişne Madencilik hisseleri 37,44 TL, Seranit Granit Seramik hisseleri 12 TL, Enda Enerji Holding hisseleri 17,44 TL ve Birleşim Grup Enerji hisseleri ise 12,14 TL fiyatla yatırımcılara sunulacak.

İZAHNAMELER YAYINLANACAK

Şirketler, önümüzdeki günlerde onaylanmış izahnamelerini kamuoyuyla paylaşacak. Halka arz süreçlerine ilişkin detaylar bu izahnamelerde yer alacak ve yatırımcılar için daha fazla bilgi sağlanacak.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ YENİ HALKA ARZLARDA

SPK’nın onayı, piyasada yeni yatırım fırsatları arayan yatırımcıların dikkatini çekerken, halka arzların piyasalara hareketlilik getirmesi bekleniyor. Şirketlerin sektörleri ve finansal performansları hakkında daha fazla bilgi, izahnamelerin yayımlanmasıyla birlikte netleşecek.