Kuvvetli kar ve sağanak alarmı, geliyor! İstanbul da listede

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayımladı. Bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak beklenirken Doğu Anadolu'da da yoğun kar yağışı etkisini iyiden iyiye arttıracak. İşte 24 Ocak hava durumu...

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Meteoroloji, 24 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun batısında kuvvetli sağanak beklenirken doğu illerinde kar ve tipi etkisini göstermeye devam edecek. Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Artvin, Erzurum, Kars, Malatya ve Van'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, Çanakkale, İstanbul, Denizli, İzmir, Muğla, Antalya ve Zonguldak'ta ise sağanak bekleniyor. Yağışın olmadığı illerde ve bölgelerde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı. İstanbul, Kocaeli ve İzmit çevrelerindeki yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimler ile Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, batı​ kıyıları ile Burdur çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Şırnak ve Iğdır dışında) bölgenin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTEP °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

URFA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu