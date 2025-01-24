Fenerbahçe Lyon'u geçemedi ama Yusuf Akçiçek'i kazandı

Fenerbahçe Lyon ile berabere kaldı umutlarını son maça bıraktı. Ancak 18 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'in başarılı performansı teselli oldu.

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Fenerbahçe bıraktığı iki puanla UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off biletini son maç olan Midtjylland deplasmanına bıraktı.

Kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına ilk 11’de başlayan Yusuf Akçiçek, yıldızlar karşısında hatasıza yakın bir performans sergiledi. Genç yaşına rağmen son derece olgun oynayan Yusuf Akçiçek rakiplerine kolay kolay geçit vermedi. 18 yaşındaki stoper kritik hamleler yaptı, 2 top kaptı, 3 atak uzaklaştırdı. Yusuf ayrıca isabetli uzun paslarıyla da alkış aldı.

25 yaşındaki futbolcu yeni bölgesinde hatasız bir futbol sergiledi. Mourinho, önceki günkü basın toplantısında Yusuf Akçiçek’e güvendiğini ve Lyon karşısında oynatacağını söylemişti. 18 yaşındaki oyuncu 3’lü savunmada sol stoper olarak görev yaparken, kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçına 11’de başlamış oldu. (Fanatik)