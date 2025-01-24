BIST 10.125
DOLAR 35,70
EURO 37,35
ALTIN 3.184,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da feci kaza! Park halindeki tıra çarptı ölenler ve yaralılar var

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Abone ol

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 APA 376 plakalı kamyon,  yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Adana'da kadının öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
SPK'den 4 şirketin halka arzına onay
SPK'den 4 şirketin halka arzına onay
Survivor Sahra Işık erik aşerdi! 3 adet erik için ödediği paraya inanamadı
Survivor Sahra Işık erik aşerdi! 3 adet erik için ödediği paraya inanamadı
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Hızla yükseliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Hızla yükseliyor
Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Tuzla'da servis minibüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuvvetli kar ve sağanak alarmı, geliyor! İstanbul da listede
Kuvvetli kar ve sağanak alarmı, geliyor! İstanbul da listede
Fenerbahçe Lyon'u geçemedi ama Yusuf Akçiçek'i kazandı
Fenerbahçe Lyon'u geçemedi ama Yusuf Akçiçek'i kazandı
Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı! İşte maaş ve sözleşme detayları
Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu resmen açıkladı! İşte maaş ve sözleşme detayları
Merkez Bankası duyurdu! FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özellikleri devreye alındı
Merkez Bankası duyurdu! FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özellikleri devreye alındı
Donald Trump'tan Kim Jong-un açıklaması
Donald Trump'tan Kim Jong-un açıklaması
Bolu’daki otel yangını! Emekli mimar gözaltına alındı
Bolu’daki otel yangını! Emekli mimar gözaltına alındı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı şoke eden suçlama ortaya çıktı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı şoke eden suçlama ortaya çıktı