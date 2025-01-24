Kürşad Zorlu AK Parti'ye çok farklı bir seçmen kitlesini çekecek

Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan, "Kürşad Zorlu gibi bir ismin Cumhur İttifakı seçmeniyle çok yakın bağ kurabileceği gibi çok farklı bir seçmen kitlesinin de dikkatini buraya çekebileceğini düşünüyorum." dedi.

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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılması ses getirdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde Zorlu'ya rozeti bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

"Özgül ağırlığı olan bir isim"

Siyasette büyük yankı uyandıran katılım, gazetecilerin de gündemindeydi. Türkiye gazetesi yazarı Meryem Aybike Sinan, "Siyasette yenilenme ve yeni bir umuda doğru…" başlıklı yazısında Zorlu'nun siyasi profilini ve cumhur ittifakına olası katkısını aktardı:

"Her milletvekili değerlidir lakin Kürşad Hoca toplumda özgül ağırlığı olan bir isimdir. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törende binlerce kişiye yaptığı konuşmasında Zorlu’nun mesajları çok önemliydi. Ülkenin içinde bulunduğu tehditlerden bahsederek, M. Kemal Atatürk’e ve Bilge Kağan’a vurgu yapması AK Parti’nin merkez partisi olma iddiası açısından ciddi bir çıkıştı. Salondaki coşku ve ilgi de bunun bir göstergesiydi.

"Türk Dünyasında saygı duyulan bir isim"

Açıkça söylemem gerekir ki, Kürşad Zorlu’nun katılımı AK Parti ve hatta Cumhur İttifakı için çok önemli bir kazanımdır. Türk Dünyasını çok iyi bilen ve o coğrafyada oldukça saygı duyulan bir isim... Merhum babaları Bahri Zorlu da Yozgat Belediye Başkanlığı yapmış merhum Alparslan Türkeş’in yakın dostu ve dava arkadaşıdır.

"Katılıma hemen herkes müspet bakıyor"

Kürşad Zorlu gibi bir ismin Cumhur İttifakı seçmeniyle çok yakın bağ kurabileceği gibi çok farklı bir seçmen kitlesinin de dikkatini buraya çekebileceğini düşünüyorum. Küçük çaplı bir araştırma yaptığımda hem gençlerin hem de 'ağır abi’ diyebileceğim kendini milliyetçi ve muhafazakâr addeden hemen herkesin Zorlu’nun katılımına müspet baktığını söyleyebilirim."