ABD'de bir günde 500'den fazla kayıtsız göçmen gözaltına alındı

Beyaz Saray, ülkede bir günde 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığını, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığını bildirdi.

Abone ol

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızlarının (ICE) ülkenin farklı bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, 373 kişi için de gözetim altına alma talebi çıkarıldığı kaydedilerek, "Bu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkemizin sınırlarını güvenli hale getirmek için atacağı adımların sadece küçük bir ön izlemesi." ifadesi yer aldı.

Newark'da düzenlenen operasyonu "korkunç" olarak tanımlayan Baraka, gözaltına alınanlardan birinin ABD gazisi olduğunu vurguladı.