Tanju Özcan "Yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" dedi! "Grand Kartal Otel yıkılacak" iddiasına açıklama

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "Kartalkaya'da yanan oteli apar topar yıkmak istiyorlar" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

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Bolu belediye başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından "Aldığımız bilgilere göre; Turizm Bakanlığı yanan binayı apar topar yıkmak istiyor. Bu delillerin karartılması ile sonuçlanabilir. Otel binasının yıkımı durdurulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddianın doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporunun hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Ön raporda otelin 'ağır hasarlı' olduğu belirlenmiştir. Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." bilgisi aktarıldı.

Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verildiği bildirilen açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.